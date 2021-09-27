أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط مؤشرات على نقص في إمدادات الطاقة

ارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع، وسط مؤشرات على وجود نقص في إمدادات الطاقة.

وتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل، بعد خمسة من المكاسب الأسبوعية، بينما سجل خام برنت أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر بنسبة 5ر1% إلى 07ر75 دولار للبرميل في بورصة نيويورك عند الساعة السابعة وأربع دقائق صباحا بتوقيت لندن. كما ارتفع خام برنت تسوية نوفمبر بنسبة 4ر1% إلى 18ر79 دولار للبرميل.

يأتي هذا مع استمرار السحب من المخزونات، حيث تراجعت المخزونات الأمريكية لتصبح قرب أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات. وفي الوقت نفسه، يبدو أن ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي سيقود إلى ارتفاع الطلب على النفط مع تنويع المستخدمين للوقود.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 80% خلال العام الماضي مع تعافي الطلب العالمي بعد الاضطرابات التي تسببت فيها جائحة كورونا.