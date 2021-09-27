مجلس الأمن يطالب بإجراء تحقيق سريع ومستقل في انفجار مرفأ بيروت

أفادت قناة "الحدث" الإخبارية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأثنين، بمطالبة مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق "سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف" في انفجار مرفأ بيروت.



وأدى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس العام الماضي، إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت.



وانفجرت كمية كبيرة من المواد الكيمائية المخزنة في المستودعات بشكل غير آمن منذ سنوات.



وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قد ذكرت في وقت سابق، أن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار تم ابلاغه بدعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق، واعتبارا من هذه اللحظة علق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.



وكان بيطار قد انخرط مواجهة مع الطبقة السياسية اللبنانية منذ أوائل يوليو، حيث رفضت شخصيات قوية رفع الحصانة عن العديد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين السابقين بغرض استجوابهم والتحقيق معهم.



ورفض مجلس النواب اللبناني قبل أشهر رفع الحصانات عن 3 نواب تولوا سابقاً مهام وزارية مرتبطة بالمرفأ، والمشنوق واحداً منهم.



وأكد بيطار تلقيه تهديدات كي يتنحى عن النظر بالقضية في رسالة وجهها إلى النائب العام اللبناني غسان عويدات في 23 سبتمبر الجاري.