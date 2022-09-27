ممثلو بولندا والدنمارك والنرويج يدشنون خط أنابيب غاز جديد أسفل بحر البلطيق

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دشن ممثلو حكومات بولندا والدنمارك والنرويج خط أنابيب غاز جديد أسفل بحر البلطيق، سوف ينقل الغاز الطبيعي من النرويج عبر الدنمارك إلى بولندا.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي اليوم الثلاثاء خلال مراسم تدشين رمزية في محطة ضغط "بلطيق بايب" في جولنيوف بالقرب من مدينة شتشين "عصر الهيمنة الروسية على الغاز ينتهى، عصر يتسم بالابتزاز و التهديدات والإجبار".

يشار إلى أن إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا وصلت لمستوى صفر في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، كما تم اكتشاف عدة تسريبات في خط نورد ستريم 1 و نورد ستريم 2.

وأضاف مورافيتسكي أن عهدا جديدا لسيادة الطاقة وحريتها يبدأ الآن. وأوضح أن التضامن يمكن أن يجعل القارة أكثر أمنا.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن "هذا اليوم يمثل خطوة جيو سياسية مهمة لنا جميعا".

ويشار إلى أن خط "بلطيق بايب" يعد فرعا بطول 900 كيلومتر من خط "يوروبايب الثاني" الحالي، الذي يمر من النرويج عبر بحر الشمال إلى ولاية سكسونيا السفلى الألمانية.

وفي المستقبل، سوف يمكن أيضا نقل الغاز الطبيعي النرويجي إلى الشرق عبر خط بلطيق بايب.

ويتصل الخط بالخط الحالي غرب الدنمارك في بحر الشمال، بعد ذلك يؤدي إلى البر الرئيسي الدنماركي، ويستمر عبر بحر البلطيق إلى بولندا.

وتصل تكلفة المشروع إلى 1.6 مليار يورو (1.54 مليار دولار).