رئيس حزب الشعب الأوروبي يدافع عن دعمه لبرلسكوني في المعركة الانتخابية بإيطاليا

دافع مانفريد فيبر رئيس حزب الشعب الأوروبي المحافظ عن دعمه لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني في المعركة الانتخابية الإيطالية.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال نائب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مساء اليوم الاثنين إن حزب برلسكوني "فورزا إيطاليا" المحافظ يعد جزءا من كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، وهو "قوة أوروبية عميقة".

وردا على انتقاد قيادة الحزب المسيحي الاجتماعي لدعم فيبر لحزب "فورزا إيطاليا"، قال فيبر إنه يفهم تشدد رئيس الحزب ماركوس زودر " من وجهة نظر بافارية ومن وجهة نظر ألمانية" وأردف:" لكنني أضطلع بمسؤولية أوروبية".

وأوضح فيبر أنه يريد " أن نبقي على إيطاليا معنا ولهذا السبب كان دعمي لفورزا إيطاليا".

وأعرب فيبر عن اعتقاده بأن "تشكيل حكومة رشيدة" في إيطاليا يقع الآن على عاتق رئيس الدولة في روما، وقال إن إيطاليا ستنجز هذا الأمر، وتابع:" أنا أثق في المسؤولين مقدما".

كان حزب برلسكوني حصل في الانتخابات البرلمانية الإيطالية التي جرت أمس الأحد على نحو 8% من الأصوات. ويطمح هذا الحزب إلى المشاركة في الحكومة الإيطالية المقبلة كجزء من تحالف يميني مع حزب "أخوة إيطاليا" الذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات، وحزب "الرابطة" اليميني الشعبوي.