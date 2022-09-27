مصرفي أوروبي :على البنك المركزي الأوروبي المحافظة على التدرج والمرونة

قال يانيس ستورناراس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين، إن ما يسمى بتطبيع السياسة النقدية لا يمكن أن يعالج التضخم الحالي بشكل كاف، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف محافظ بنك اليونان في أثينا في تعليقات له أرسلها عبر البريد الإلكتروني اليوم الاثنين، إن هذه السياسة لا يمكنها سوى معالجة التوقعات التضخمية ودوامة الأجور والأسعار.

وقال الخبير المصرفي إنه يجب على البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على المبادئ الرئيسية للتدرج والمرونة ، لأن المشكلة التي يواجهها تختلف عن

تلك التي يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقال ستورناراس إنه بالنسبة لعام 2023 ، فإن مزيجا من المعدلات المرتفعة للفائدة، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير ، والإلغاء التدريجي لمساعدة الدولة قد يؤدي بالتطورات الاقتصادية في منطقة اليورو إلى الاقتراب من أسوأ سيناريو ممكن .