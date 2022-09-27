وسائل إعلام روسية: النتائج الأولية تظهر موافقة دونباس وخيرسون وزابوريجيا على الانضمام إلى روسيا

أعلنت روسيا، أن النتائج الأولية لخيار الموافقة على الانضمام في المناطق الأوكرانية، حققت تقدما كاسحا، بحسب وسائل إعلام روسية.

وقالت وكالة "ريا نفوستي" الروسية، إن 98% من سكان دونيتسك وافقوا على الانضمام لروسيا، ذاكرة أن 98% من سكان لوجانسك وافقوا على الانضمام لروسيا.

وأضافت الوكالة الروسية: "98% وافقوا على الانضمام لروسيا في زابوريجيا".

ودخلت استفتاءات انضمام 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا، اليوم الثلاثاء، يومها الخامس والأخير، ومع ذلك اعتبرت وسائل إعلام رسمية في موسكو أن نسبة التصويت تجاوزت العتبة المطلوبة في اليوم الثالث، في وقت يترقب كثيرون خطابا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمام البرلمان بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة.

وكانت مناطق لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، في أوكرانيا قد بدأت الجمعة استفتاءات من أجل الانضمام إلى روسيا، على أن تنتهي اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن مراقبين، أن نسبة التصويت تجاوزت 50% في 3 مناطق من أصل أربع وهي: لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا.

واعتبرت أن وصول نسبة التصويت في هذه المناطق إلى فوق 50% يعني أن الاستفتاءات أصبحت شرعية.