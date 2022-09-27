أمين الناتو: الاستفتاءات الروسية في الأراضي الأوكرانية انتهاك فاضح للقانون الدولي

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إنه أجرى اليوم الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا، مع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.



وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أنه أكد خلال الاتصال، على أن الناتو وحفاءه، لن يتراجعوا عن دعمهم لسيادة أوكرانيا، وحقها في الدفاع عن النفس.



وأشار إلى أن «الاستفتاءات الصورية التي أجرتها روسيا في الأراضي الأوكرانية، ليست شرعية، وتعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»، مؤكدًا أن تلك الأراضي أوكرانية.



وتنظم روسيا منذ الجمعة وحتى الثلاثاء استفتاءات لضم أربع مناطق على الأراضي الأوكرانية تسيطر عليها قواتها بشكل كامل أو جزئي، هي دونيتسك ولوجانسك (شرق)، وخيرسون وزابوريجيا (جنوب) تمثل ما لا يقل عن 15 بالمئة من مساحة البلاد، ما أثار تنديد كييف ودول غربية وصفت الخطوة بأنها «صورية» وتعهدت بعدم الاعتراف بنتائجها.



ومن المقرر أن يجري مجلس النواب الروسي (الدوما) مداولات في 29 سبتمبر، حول مشروعات قوانين لدمج الأجزاء التي تحتلها روسيا من أوكرانيا، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الروسية تاس.



وتأتي الاستفتاءات بعد أن تمكنت القوات الأوكرانية هذا الشهر، من استعادة السيطرة على مساحات شاسعة في الشمال الشرقي، في هجوم مضاد هو الأكبر منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.



وبدمج تلك المناطق، يمكن لموسكو اعتبار الهجمات الرامية لاستعادتها على أنها هجمات ضد أراضيها، ما يثير قلق كييف وداعميها الغربيين.







Just spoke with President @ZelenskyyUa & made clear that #NATO Allies are unwavering in our support for #Ukraine’s sovereignty & right to self-defence. The sham referenda held by #Russia have no legitimacy & are a blatant violation of international law. These lands are Ukraine. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 27, 2022