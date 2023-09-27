محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يهنئه فيها بالمولد النبوي الشريف.

وجاء نص البرقية: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم بمشاعر يملؤها الاعتزاز والتقدير لشخصكم الكريم، وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية أتقدم لفخامتكم بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة المولد النبوي الشريف، سائلين الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق مزيد من الإنجازات، حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم.. وسدد على طريق الحق والعمل خطاكم.. وكل عام وفخامتكم بخير".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والوزراء والمحافظين وقيادات الدولة المصرية.

وتقدم المحافظ بخالص التهنئة للشعب المصري عامةً، ولأهالي محافظة الغربية بصفة خاصة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة الاحتفال بتلك الذكرى العطرة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.