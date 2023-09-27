نائب محافظ البحيرة تشهد تدشين حملة «بشبابها»

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تدشين فعاليات حملة «بشبابها» تحت شعار «شباب بهوية وطنية»، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بمجمع دمنهور الثقافي.

جاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة من مديري المديريات الخدمية وممثلي الأزهر والكنيسة، وممثلي عدد من المؤسسات الأهلية والأكاديمية والفئات المستهدفة من الشباب.

وأكدت نائب المحافظ، دعم المحافظة لمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى ثقافة الشباب المصري، وتنمي روح المشاركة الإيجابية لديهم، وأيضاً تدعو إلى الثقة في النفس وفي القيادة السياسية للنهوض بمصر.

وأشارت «بلبع»، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إلهام الشباب وتعزيز روح الانتماء الوطني والتفاعل معهم والاستماع إلى آراءهم ومطالبهم، وأوجه النظر المتعددة لمستقبل مصر السياسي ودور الشباب في المشاركه السياسية، مضيفة أن الشباب هم ركيزة أساسية فى المجتمع، كما أنهم يمثلون عماد الدولة وحاضرها ومستقبلها.

وشددت على أهمية مشاركة الشباب في المبادرات الوطنية، لا سيما التي تهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي والسياسي، والتي ترتقي بمستوى الفكر لديهم، موجهة الشكر لجامعة دمنهور، وذلك لدورها البارز في رعاية وتنمية الأفكار الشبابية.

من جانبه أكد إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجه بتنفيذ مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى تطوير الخدمات الشبابية بمراكز الشباب، وصقل الفكر السياسي والثقافي، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة وأهدافها فى ضوء الجمهورية الجديدة.

وتتناول المبادرة العديد من الموضوعات، ومناقشة المشروعات القومية التي تشهدها مصر، وكذا المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتأثيرها الكبير على قرى الريف المصري، وبشكل خاص محافظة البحيرة ومراكز شبابها، وما أحدثته المبادرة من طفرة قوية على مختلف الاصعدة، وكيفية تحويل هذه المراكز إلى مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع فئات المجتمع، بدءً من النشء والشباب وصولًا إلى كبار السن وذوي الهمم.

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