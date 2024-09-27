21 لاعبا غائبا عن الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقي.

ويغيب عن الزمالك في لقاء الليلة 12 لاعبًا وهم: "أحمد فتوح، سيد عبد الله (نيمار)، محمد عاطف، سامسون أكينيولا، عمر عبد العزيز، أحمد عبد الرحيم (إيشو)، أحمد مجدي، حسن أبو المعاطي، السنغالي سيدي نداي، أحمد حمدي، محمود حمدي (الونش) ومحمد عبد الشافي".

فيما يغيب عن الأهلي في لقاء السوبر 9 لاعبين وهم: "كريم نيدفيد، خالد عبد الفتاح، كريم الديبس، كريم فؤاد، علي معلول، مصطفى أبو الخير، سمير محمد، مصطفى مخلوف، محمد عبد الله".

والتقى الأهلي والزمالك في مناسبة واحدة فقط في السوبر الأفريقي في عام 1994، وحقّق الأبيض وقتها اللقب بعد الانتصار بهدف نظيف سجله أيمن منصور.