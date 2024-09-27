 مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي - بوابة الشروق
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مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 9:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 9:40 ص

يواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، في السوبر الإفريقي.

يدخل الزمالك مباراة السوبر الإفريقي بصفته حاملا للقب الكونفدرالية، بينما يدخل الأهلي مباراة السوبر بصفته حاملا للقب الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.


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