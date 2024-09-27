استشهاد النقيب محمود جمال ومصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النيران بأسوان

أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد النقيب محمود جمال فريد من قوة مديرية أمن أسوان، في تبادل إطلاق نار مع عنصر إجرامي شديد الخطورة لقي مصرعه خلال محاولة القبض عليه.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز، يوم الخميس، تلاحظ لهم سيارة ربع نقل بدون لوحات يستقلها أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامه والحكم عليه في العديد من القضايا الجنائية.

وأضافت أنه حال محاولة استيقاف السيارة، بادر العنصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما أسفر عن استشهاد الضابط ومصرع العنصر الإجرامي، وعُثر بحوزته على بندقية آلية وسبع خزائن وعدد كبير من الطلقات.