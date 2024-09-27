هيثم فاروق: حسام حسن أسعد واحد بمباراة الأهلي والزمالك

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تحدث هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق، على مباراة الأهلي والزمالك، والتي ستجمع بينهما في بطولة السوبر الأفريقي.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالسعودية.

وقال هيثم فاروق خلال تواجده ضيفًا على بي إن سبورتس: «أكثر شخص فرحان بمباراة الأهلي والزمالك هو كابتن حسام حسن مدير منتخب مصر، الذي سبق له تمثيل الناديين، بسبب وصول فريقين مصريين إلى قمة الهرم الأفريقي».

وأضاف: «لعب الديربي خارج مصر يصب في مصلحة الكرة المصرية، بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بيه الأهلي والزمالك».

وأتم: «الأهلي والزمالك يعود تاريخ تأسيسهما لأكثر من 100 عاما، أنا متفائل اليوم».