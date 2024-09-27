 هيثم فاروق: حسام حسن أسعد واحد بمباراة الأهلي والزمالك - بوابة الشروق
الجمعة 27 سبتمبر 2024 10:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

هيثم فاروق: حسام حسن أسعد واحد بمباراة الأهلي والزمالك

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 9:27 م | آخر تحديث: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 9:27 م

تحدث هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق، على مباراة الأهلي والزمالك، والتي ستجمع بينهما في بطولة السوبر الأفريقي.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالسعودية.

وقال هيثم فاروق خلال تواجده ضيفًا على بي إن سبورتس: «أكثر شخص فرحان بمباراة الأهلي والزمالك هو كابتن حسام حسن مدير منتخب مصر، الذي سبق له تمثيل الناديين، بسبب وصول فريقين مصريين إلى قمة الهرم الأفريقي».

وأضاف: «لعب الديربي خارج مصر يصب في مصلحة الكرة المصرية، بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بيه الأهلي والزمالك».

وأتم: «الأهلي والزمالك يعود تاريخ تأسيسهما لأكثر من 100 عاما، أنا متفائل اليوم».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك