ميدو يستعد لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر بجلسة استشفاء داخل «برميل الثلج»

استعد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، بجلسة استشفاء في برميل الثلج الشهير.

نشر ميدو صورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» وهو يخضع لجلسة داخل «برميل الثلج» معلقا عليها:" استشفاء.. 10 دقايق ثلج وواحدة زاناكس قبل الماتش مباشرة.. السوبر الإفريقي زملكاوي".

ويلتقي الأهلي والزمالك، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، في نهائي السوبر الإفريقي.

ويدخل الزمالك المباراة بصفته حاملا للقب الكونفدرالية الإفريقية، بينما يدخل الأهلي المباراة بصفته حاملا للقب دوري أبطال إفريقيا.