رئيس جامعة أسوان يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالمنيا

شارك الدكتور أشرف إمام عبدالرضي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذي عُقد بمقر جامعة المنيا، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وأعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وانتظام العملية التعليمية، ودعم الأنشطة الطلابية، وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، إلى جانب تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية الدولية، بما يدعم تنافسية الجامعات المصرية ومكانتها إقليميًا ودوليًا.

واستعرض الاجتماع نتائج الجامعات المصرية في عدد من التصنيفات الدولية لعام 2026، من بينها تصنيف شنجهاي للتخصصات العلمية وتصنيف UI GreenMetric للاستدامة، وما حققته الجامعات المصرية من مراكز متقدمة في التصنيفين.

وأكد الدكتور أشرف إمام أن مشاركة جامعة أسوان في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات تأتي في إطار الحرص على متابعة توجهات وزارة التعليم العالي، والاستفادة من مخرجات الاجتماعات في تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

وأشار إلى استمرار الجامعة في دعم الطلاب والباحثين، وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، وتوسيع نطاق الشراكات الأكاديمية، بما يسهم في تعزيز مكانة جامعة أسوان ورفع قدرتها التنافسية في التصنيفات الدولية خلال الفترة المقبلة.