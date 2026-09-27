محافظ سوهاج يتفقد موقع حريق بمحطة محولات بيت داوود بجرجا ويوجّه بسرعة إعادة التيار للمراكز المتأثرة

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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج في السيطرة الكاملة على حريق اندلع بإحدى الخلايا الكهربائية الرئيسية بمحطة محولات "بيت داوود" بمركز جرجا جنوب المحافظة، دون تسجبل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفور الإبلاغ عن الحادث، انتقل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إلى موقع الحريق للوقوف على التداعيات ميدانيًا والإشراف على جهود الإخماد وعمليات التبريد التي نفذتها سيارات الإطفاء المُجهزة، والتي تمكنت من حصار ألسنة اللهب ومنع امتدادها للمنشآت والمحولات المجاورة.

وأسفرت المعاينة الأولية عن احتراق إحدى الخلايا الكهربائية الرئيسية بالمحطة وتأثر الخدمة مؤقتًا، مما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن أربعة مراكز هي:

"جرجا، البلينا، المنشاة، ودار السلام".

وخلال تفقده للموقع، التقى المحافظ بمسئولي قطاع نقل وتوزيع الكهرباء والمهندسين الفنيين، مشددًا على أن سلامة المواطنين وتأمين المنشآت الاستراتيجية تتصدر أولويات الجهاز التنفيذي. وأصدر "راشد" توجيهات عاجلة تضمنت:

توفير تغذية بديلة: الإسراع بتشغيل الحلول الهندسية والتغذية البديلة لضمان عودة التيار الكهربائي تدريجيًا ولحين انتهاء الإصلاحات.

وتشكيل لجنة فنية: تشكيل لجنة هندسية مكبرة للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث، والبدء الفوري في أعمال إحلال وتجديد الخلية التالفة.

ورفع درجة الاستعداد: وتفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز المتأثرة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع القطاعات الخدمية كالمستشفيات ومحطات مياه الشرب.

كما حرص المحافظ على الاطمئنان على تشغيل المولدات البديلة "الديزل" بكفاءة في المستشفيات والمنشآت الحيوية لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، موجّهًا برفع تقارير دورية لحظية لمتابعة استقرار الأوضاع لحين انتهاء الأزمة بالكامل.