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الأربعاء.. قرعة علنية بمدينة رأس سدر لـ10 سيارات 7 راكب

رضا الحصري
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 5:21 م | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 5:21 م

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء عن إجراء القرعة العلنية لعدد 10 سيارات ٧ راكب سرفيس داخلي يوم الأربعاء المقبل الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة المجلس المحلي بالوحدة المحلية.

وقال المحاسب علي حمادة رئيس مدينة راس سدر، أن هذه السيارات ستعمل للنقل الداخلي بالمدينة ومن إلى القرى والوديان التابعة لها ضمن خطة المدينة لتوفير وسائل نقل داخلي.

وأكد أنه تقدم للحصول علي هذه السيارات 27 مواطنًا وبلغ عدد المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط 12 بينما جرى استبعاد 15 متقدمًا لعدم تطابق الشروط عليهم.

وأوضح أن هذه السيارات ملك للمواطنين ودور الوحدة المحلية هو استخراج التصاريح والموافقات الخاصة بالعمل عليها كأجرة داخلية تحت إشراف إدارة المواقف و ستجرى القرعة بين 12 مواطنًا انطبقت عليهم الشروط لاختيار 10 أشخاص فقط وفقا لعدد التصاريح.

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