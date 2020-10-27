البرهان: إقامة سلام مع إسرائيل في مصلحة السودان

اعتبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل في مصلحة بلاده، مؤكدا أن هذا الإجراء دعمته 90% من القوى السياسية بالسودان.

وأشار البرهان عبر "تلفزيون السودان" اليوم الاثنين، إلى أن العلاقات مع إسرائيل تخدم مصلحة السودان والمصلحة الوطنية يجب أن تتقدم على أي مصلحة أخرى، وقال: "نريد تغيير النظرة لبلادنا عبر السعي لمصالحنا وعدم معاداة أحد".

وشدد البرهان على أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل يجعل المجتمع الدولي يتعامل مع السودان "كدولة سوية".

وتابع: "التطبيع مع إسرائيل يعني عودة العلاقات إلى طبيعتها والطبيعة ليس بها عداء ولا نريد مع جميع الأنظمة مبدأ العداء، ونسعى للبحث عن مصالحنا ونريد مصلحة السودان فقط".

وقال البرهان إنه تشاور مع رئيس "حزب الأمة القومي" الصادق المهدي، ورئيس "حزب البعث" علي الريح السنهوري بشأن تطبيع علاقات السودان مع إسرائيل، لافتا إلى أنهما لم يبديا اعتراضا.

كما ذكر أنه أجرى مشاورات مع 90% من قادة القوى السياسية والمجتمعية السودانية وهم لم يعترضوا على هذا الإجراء حيث اتفق الجميع على المضي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل وفق ما يحقق المصالح الوطنية السودانية العليا على أن يتم عرض كل ما يتم التوصل إليه من اتفاقات على المجلس التشريعي.