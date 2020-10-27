نيابة شمال القاهرة تستكمل التحقيق في واقعة مقتل شقيقين بالشرابية

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أمرت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، بتشريح جثتي شقيقين لقيا مصرعهما على يد مسجل في منطقة الشرابية بالشارع وأمام المارة بسبب خلافات الجيرة.

وصرحت بدفن الجثتين لبيان الأسباب والتصريح بدفن الجثث عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الشرابية بنشوب مشاجرة ووجود متوفيين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثتي "س. م. ش" ميكانيكي، وشقيقه "س م " ميكانيكي وكلاهما في العقد السادس من العمر وتبين إصابتهما بجروح ذبحية في الرقبة وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة تجددت بين المجني عليهما والمتهم المسن بالمنطقة، بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن قيام المتهم بذبح الشقيقين أمام المارة.