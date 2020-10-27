قال طارق الشناوي الناقد الفني، إن الوجود الهام للأفلام العربية والمخرجين العرب أكثر ما لفت نظره بالدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مشيرًا إلى أن قلة وندرة أعمال الأجانب أمر متوقع وبديهي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء أمس الاثنين، أنه ضد فكرة الصراع أو القهر لفيروس كورونا، معلقًا: «محدش بيعمل عقله بعقل فيروس، لن ندخل خناقة مع كورونا لكن نتعايش معه لأن الحياة يجب أن تستمر».

وأشار إلى اتخاذ الاحتياطات الصحية بشكل حازم في مهرجان الجونة، قائلًا إن هناك كراسي ممنوع الجلوس عليها في السينمات المفتوحة، فضلًا عن مرور شخص للتأكد من ارتداء الكمامة في دار العرض المغلقة.

وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تنطلق تحت شعار «الإنسان والحلم»، في الفترة ما بين 23 وحتى 31 أكتوبر 2020، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد كإجراء احترازي لظروف كورونا، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.