نائب محافظ قنا يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمؤسسة الفتيات الأيتام بنجع حمادي

شهد نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمؤسسة الفتيات الأيتام بجمعية الوعي الإسلامي بنجع حمادي، وذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي حسين الباز، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومسئولي الجمعية.

وهنأ نائب المحافظ جميع الحضور بذكرى المولد النبوى الشريف، معربا عن سعادته بالاحتفال بهذه الذكرى العظيمة مع أبناء مؤسسة الفتيات الأيتام، مؤكدا حرص المحافظة على رعاية ودعم الأطفال الأيتام بجميع دور الرعاية ومشاركتهم في الاحتفال بكافة المناسبات الوطنية والدينية.

وقال حازم عمر: "إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف هي ذكرى عطرة نستلهم منها قيم سامية في العمل والكفاح والصبر على الشدائد ونشر المحبة والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب"، مقدما التهنئة بتلك المناسبة لكافة أبناء المحافظة والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية.

وقد شهد الاحتفال عددًا من الفقرات الفنية لأبناء مؤسسة الفتيات الأيتام، بالإضافة إلى مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية.