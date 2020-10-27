الرئاسة اللبنانية: تقدم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة في ظل تفاهم عون والحريري

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن إحراز تقدم على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل أجواء من التفاهم بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وأشارت الرئاسة اللبنانية – في بيان مقتضب – أن عون والحريري استعرضا اليوم مجددا التطورات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خلال الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء المكلف إلى قصر بعبدا الجمهوري.

ويعد اللقاء بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف، هو الثالث في غضون 4 أيام لبحث الملف الحكومي المُحاط بتكتم شديد حول تفاصيله سواء في ما يتعلق بشكل الحكومة المنتظرة وعدد أعضائها وآلية توزيع الحقائب الوزارية السيادية والخدمية على الطوائف.

وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت التي أجريت يوم الخميس الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 عضوا بمجلس النواب لـ"الحريري" لتولي المنصب.

وأعلن الحريري عقب تكليفه برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، أنه سيعمل على تشكيل الحكومة على نحو سريع، وأن هذه الحكومة ستتألف من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وذلك لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان لوقف الانهيار الذي تشهده البلاد، والعمل في ضوء خطة "خريطة الطريق" الفرنسية التي تستهدف دعم ومساندة لبنان، وكذلك التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج مساعدات.

وسبق للحريري أن تولي رئاسة الوزراء في لبنان 3 مرات أعوام 2009 و2016 و2019.