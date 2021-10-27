قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية إن الوضع السوداني مقلق، منوهًا إلى أنه وضع يشير إلى التحرك في اتجاه غير حميد أو إيجابي؛ بسبب وجود تناقض بين المكونين العسكري والمدني.

وأضاف أبو الغيط، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه لا يتصور السودان بدون القوات المسلحة، مؤكدًا أن القوات المسلحة صاحبة تأثير ودور.

ونصح الأطراف السودانية بالصبر وضبط النفس والحوار والسعي الإيجابي لبناء توافق والرغبة من أجل مستقبل السودان، مضيفًا: «التوافق قد يأتي بعد الحوار، أمس والآن الحوار فشل لكنه لا يمنع أن الحوار مطلوب وعدم إراقة قطرة دماء واحدة وأملي كبير».

وذكر أنه تابع تدخلات وحديث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والتي تنم عن فهم ووعي للأوضاع السوداني، موضحًا أن البرهان قال إنه لا يمكن لسلطة ديكتاتورية أو حكم عسكري أن يبقى.

وتابع أمين جامعة الدول العربية: «أملي خروج السودان من الأزمة وأن يتصدى للتدخلات الخارجية وتحقيق الطموحات الداخلية والحوار وسرعة بناء التوافق».