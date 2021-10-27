استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن الأزمة اليمنية.

وقال بيان صادر عن الخارجية الكويتية، إنه تم استدعاء القائم بالأعمال اللبناني هادي هاشم، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية تتضمن رفض دولة الكويت التام لهذه التصريحات التي تتنافى مع الواقع ولا تمت للحقيقة بصلة وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول.

وأعربت الخارجية، في بيان لها، عن استنكار ورفض دولة الكويت الشديد للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتان والتي اتهم فيها البلدان باتهامات باطلة تناقض الدور الكبير والمقدر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه، على حد تأكيد البيان.

وأضاف أنّ "تصريحات قرداحي لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن وتعتبر خروجًا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية وتغافل عن الدور المحوري للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن".

وتعود الأزمة إلى مقابلة تلفزيونية أجراها قرداحي، تضمنت تصريحات قيل إنها تحمل إساءة لجهود السعودية والإمارات في اليمن.

وبعد ردود أفعال خليجية غاضبة رسميًّا وشعبيًّا، قال قرداحي إنّه لم يقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى السعودية والإمارات، وأكّد أنه يكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء.