السجن 7 سنوات لفران هتك عرض طفلتين داخل مخبز في شبرا

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية بمعاقبة متهم بالسجن 7 سنوات لقيامه بهتك عرض فتاتين بمنطقة شبرا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعد أحمد، وعضوية كلا من المستشارين محمد خيري أحمد ومحمد منير محمد وأمانة سر يوسف زهدي وبهاء طنطاوي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأربعيني " إيهاب ،ع" ويعمل عامل بفرن في القضية رقم 854 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة أنه أقدم على هتك عرض طفلتين ٧ سنوات و٥ سنوات بالقوة والتهديد بأن قام بحسر ملابس الأولى عنها وعن نفسه ولامس بعضوه الذكري مواطن عفتها.

وأسندت النيابة للمتهم أنه حسر ملابس المجني عليها الثانية وقام بملامسة مواطن عفتها، كما حجز وآخرون مجهولون الطفلتين بأن منعهما من الخروج من الفرن محل ارتكاب الواقعة إلا بعد أن قام بالانتهاء من جريمته سابقة الذكر.

وبسؤال النيابة للمجني عليها الأولى قالت إنها أثناء قيامها باللعب مع صديقتها المجني عليها قاما بالدخول إلى الفرن لشرب المياه وقام المتهم بالدخول خلفهم وأغلق باب الفرن وجردها من ملابسها، وهتك عرضها.

وأدلت المجني عليها الطفلة الثانية بذات مضمون أقوال المجني عليها الأولى، وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة الشرابية لصحة الواقعة.