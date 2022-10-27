ارتفاع الطلب على السلع المعمرة في أمريكا بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس، نمو الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الطلب على السلع المعمرة ارتفع خلال سبتمبر الماضي بنسبة 4ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال أغسطس الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون نمو الطلب بنسبة 6ر0% خلال الشهر الماضي، مقابل تراجعه بنسبة 2ر0% خلال أغسطس الماضي وفقا للبيانات الأولية.

جاء النمو في الطلب على السلع المعمرة جزئيا نتيجة الزيادة في الطلب على معدات النقل، الذي زاد بنسبة 1ر2% خلال سبتمبر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 6ر0% خلال أغسطس الماضي.

وزاد الطلب على الطائرات غير العسكرية ومكوناتها بنسبة 9ر21% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعه بنسبة 6ر8% خلال الشهر السابق.