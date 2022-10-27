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قطر تدين هجوما استهدف زوار ضريح في إيران

الدوحة - د ب أ
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 11:07 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 11:07 ص

أعربت دولة قطر اليوم الخميس، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين"، للهجوم الذي استهدف زوار ضريح بمحافظة شيراز الإيرانية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء القطرية ( قنا)، "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب إيران، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

كان مساعد الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية بالمحافظة الإيرانية إسماعيل محبي بور، قال أمس الأربعاء إن هجوما إرهابيا استهدف مرقدا في مدينة شيراز، مركز المحافظة، وأسفر عن مقتل 15 شخصا، بينهم طفلان.


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