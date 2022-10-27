وفد المؤلفين والملحنين يحضر ملتقى حقوق الطبع والنشر بأفريقيا في زيمبابوي

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تلقت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" دعوة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)؛ لحضور مؤتمر المنظمة المنعقد في مدينة هراري بدولة زيمبابوي تحت عنوان "تشكيل مجال حقوق الطبع والنشر في أفريقيا".

واستقبلت سلوى الموافي سفيرة مصر في زيمبابوي، كل من الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة بني سويف والمستشار القانوني، والدكتورة شيرين جريس مدير برامج منظمة WIPO، واللواء والشاعر عمر الجبيلي نائب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين.

ويأتي ذلك علي هامش زيارة سيادتهم لهراري-زيمبابوي، للمشاركة في أعمال ملتقى حقوق الطبع والنشر الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بالتعاون مع المنظمة الأفريقية الإقليمية للملكية الفكرية (ARIPO) -ومقرها مدينة هراري تحت عنوان "تشكيل مجال حقوق الطبع والنشر في أفريقيا".