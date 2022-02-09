لابيد يزعم اعتراف لبنان بدولة إسرائيل في الاتفاق على الحدود البحرية

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن لبنان اعترف بدولة إسرائيل في الاتفاق على الحدود البحرية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، إن «لابيد» صرح بأن «اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، يعزز ويحصن أمن إسرائيل وحرية عملها ضد حزب الله».

وأضاف، نقلًا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي: «هذا إنجاز سياسي، لأنه ليس في كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل، من خلال اتفاق خطي، وأمام المجتمع الدولي أجمع».

وأوضح أن «اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يشكل أيضا إنجازا اقتصاديا»، متابعًا: «إسرائيل ستحصل على 17% من أرباح حقل قانا-صيدا، وهذا سيدخل للاقتصاد الإسرائيلي أموالا ستصرف على الرفاهية والصحة والتعليم والأمن».

وفي وقت سابق، سلم آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الرئيس اللبناني ميشال عون، النص الرسمي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على «تويتر»، إن الرئيس عون التقى هوكشتاين، في حضور نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وأعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأمريكي.

وأعلنت أن عون، تسلم من الوسيط الأمريكي الرسالة الأمريكية الرسمية، فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.