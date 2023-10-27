الرئيس الفلسطيني يشدد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي اليوم، مع ميتي فريدريكسون رئيسة وزراء الدنمارك آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الرئيس عباس شدد خلال الاتصال على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن استهداف المدنيين في المستشفيات وهدم العمارات على رؤوس أصحابها، جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها.

كما أكد ضرورة وقف إرهاب المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، رافضا في ذات الوقت تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.

ونبه الرئيس الفلسطيني إلى ضرورة وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.

من جانبها، أكدت رئيسة وزراء الدنمارك التزام بلادها بتقديم المساعدات الإنسانية، معربة عن حزنها لسقوط الضحايا المدنيين.