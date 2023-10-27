طائرات الاحتلال تقصف عددا من المنازل في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددا من المنازل في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.



وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة استهدفت الشريط الحدودي لشمال غزة.



وأوضحت القناة، أن القصف الإسرائيلي تجدد على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، فيما يواصل الدفاع المدني في فلسطين انتشال الجثامين من تحت الأنقاض داخل القطاع.



وفي وقت سابق، استشهد عشرة مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا النزلة شمال القطاع.



من جانب آخر، أشارت وزارة الداخلية في غزة إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة، ومنزلا آخر في البريج وسط القطاع.



وأضافت وزارة الداخلية بغزة، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا مأهولا لعائلة «العبسي» في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما تجدد القصف على منطقة بئر النعجة في جباليا شمال قطاع غزة.