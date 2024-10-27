كوريا الجنوبية تعبر عن قلقها العميق إزاء هجوم إسرائيل على إيران

عبرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأحد، عن قلقها العميق إزاء استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك شن إسرائيل غارات على إيران.

وبحسب وكالة «يونهاب»، أصدرت الوزارة بيانا باسم المتحدث باسم الوزارة، وصرحت فيه بأن الحكومة الكورية الجنوبية تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتؤكد مجددا على أن الحل الوحيد هو كسر الحلقة المفرغة للهجوم والانتقام والبحث عن حل دبلوماسي.

وشنت طائرات ومسيّرات إسرائيلية هجوما على مواقع عسكرية إيرانية في محافظات طهران وخوزستان وعيلام، استمر نحو 4 ساعات، لكن إيران أكدت تصديها للهجوم، وأنه لم يسفر إلا عن أضرار وصفتها بالمحدودة.

وتعتبر هذه الهجمات ضمن سلسلة من تبادل القصف بين إسرائيل وإيران، وأثارت منذ أشهر مخاوف من حرب إقليمية شاملة.

ووجه الرئيس الكوري يون سيوك-يول يوم أمس السبت، تعليماته للوكالات ذات الصلة بوضع جميع الإجراءات اللازمة لحماية الرعايا الكوريين الجنوبيين في الشرق الأوسط، مؤكدا على أن سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين في المنطقة هي الأولوية القصوى.