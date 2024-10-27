صحة الدقهلية: إنقاذ حياة طفل عقب استئصال الطحال والكلى اليسرى في مستشفى الجمالية

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبي بمستشفى الجمالية في إنقاذ حياة طفل عقب تعرضه لحادث دهس أدى إلى نزيف داخلي.

وأضاف وكيل الوزارة، أن طورائ المستشفى فور وصول الحالة أجريت لها الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، حيث تبين للفريق الطبي وجود نزيف داخلي جرى على إثرها استئصال الطحال والكلى اليسرى.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي، أنه عقب الجراحة تم حجز المريض بعناية الأطفال على جهاز تنفس صناعي؛ لوجود نزيف على الرئة اليسرى لحين استقرار الحالة والعلامات الحيوية، وتم بالفعل فصل المريض من على جهاز التنفس الصناعي.

وأعرب وكيل الوزراة، عن شكره لفريق الجراحة برئاسة الدكتور محمد زهيري استشاري جراحة الأوعية الدموية ومدير المستشفى، والدكتور أحمد التوابتي أخصائي الجراحة العامة، والدكتور محمد زهيري أخصائي التخدير علاوة على فريقي العناية العامة وعناية الأطفال .