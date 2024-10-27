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10 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل يؤوي نازحين في بيت لاهيا

وكالة الانباء الألمانية
وكالة الانباء الألمانية
وكالات
نشر في: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 9:43 ص | آخر تحديث: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 9:43 ص

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، الليلة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، بالإضافة إلى عدد من المفقودين، جراء قصف الاحتلال منزلاً يسكنه نازحون بمشروع بيت لاهيا، وسط مناشدات لانتشالهم، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وكان أكثر من 35 فلسطينيا استشهدوا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يضم خمسة منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا.

وتواصل قوات الاحتلال منذ الخامس من أكتوبر الجاري، اجتياحها البري وقصفها العنيف لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعيها لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42924 فلسطينيا، وإصابة 100833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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