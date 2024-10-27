وزير فلسطيني: الموقف المصري أحد أسباب فشل مخطط الاحتلال بتهجير شعبنا

قال وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، إن منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات لقطاع غزة أمر مفهوم، لأن الاحتلال يستهدف تهجير الفلسطينيين.

وأضاف خلال حوار مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «التهجير يتم أولا بضرب وتهديد الحياة بصورة مباشرة ومنع المواد الإغاثية والمياه والغذاء والصحة، والهدف من كل ذلك هو التهجير، ولكن لم ينجح الاحتلال في مسعاه».

ولفت إلى أن هناك عدة أسباب وراء عدم نجاح الاحتلال في مساعيه، الأولى هو صمود واستبسال المواطن الفلسطيني وإصراره على البقاء في أرضه، حتى إن مُزقت روحه واستشهد، وهذا هو الأساس الأول والأكبر في صمود الفلسطينيين وفشل خطة الاحتلال في إفراغ القطاع من مواطنيه.

وأشار إلى أن السبب الثاني هو موقف الدولة المصرية الحاسم، وهو منع التهجير القسري، كما كان في بعض المخططات الاحتلال، موضحًا أنّ هذا دور يُذكر ويُشكر لمصر، بأنه لن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين.