 وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود التهدئة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود التهدئة


نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 12:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 12:26 م

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الثلاثاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، بأن الوزيرين تناولا خلال الاتصال المستجدات التي تشهدها المنطقة والبدائل المطروحة للتعامل معها.

وأكد الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال أهمية قيام كل طرف بدوره؛ سعيًا لتحقيق الهدف المنشود بخفض التصعيد في المنطقة، خاصةً في ظل المؤشرات المقلقة التي تزايدت مؤخرًا.

وأضاف المتحدث، أن الاتصال تناول الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في طهران حيث أعرب الوزير عبد العاطي، عن دعم مصر الكامل لكل الجهود التي تبذل من أجل احتواء التوتر وخطر الانزلاق إلى أزمة أكبر.

وناقش الوزيران خلال الاتصال استمرار التشاور الإقليمي الموسع بين الجانب الإيراني والآلية الوزارية الرباعية R4 التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا حيث أظهرت تحركاتها الأخيرة ضرورة توحيد الجهود الإقليمية وتحمل جميع الأطراف الفاعلة مسئولياتها في مواجهة التحديات الراهنة والعمل على خفض التصعيد.

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