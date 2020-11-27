روسيا تستعد لإطلاق مفاوضات دولية بشأن مصير محطة الفضاء الدولية

أكدت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" اليوم الخميس أنها تنوي إطلاق مفاوضات العام المقبل مع الشركاء الدوليين بشأن مصير محطة الفضاء الدولية.

وأوضح المكتب الإعلامي لـ"روسكوسموس"، حسب وكالة "نوفوستي"، أن المفاوضات ستخص فترة تشغيل محطة الفضاء الدولية، موضحا أن هذه الفترة لا تتوقف على الشروط التقنية فقط بل وعلى مسائل سياسية مطروحة على أجندة الحوار بين الشركاء.

وتابع: "على أي حال، نخطط لإطلاق مشاورات بشأن هذه المسائل أوائل العام القادم مع "ناسا" (الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء) وغيرها من الشركاء".

وأشارت "روس كوسموس" إلى أنها تنتظر من شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية اقتراحات جديدة بشأن إطلاق محطة فضائية وطنية متعددة الأهداف إلى المدار.

ويأتي ذلك على خلفية رصد تسرب الهواء من محطة الفضاء الدولية التي تم إطلاقها عام 1998.

واتفقت 12 دولة مشاركة في مشروع المحطة أصلا على أن تنقضي فترة استعمالها في عام 2024، مع إمكانية تمديد هذه الفترة حتى 2028 أو 2030.