الخارجية الروسية تعرب عن احتجاجها على دخول المدمرة الأمريكية المياه الإقليمية لروسيا

أعربت الخارجية الروسية عن احتجاجها الشديد على دخول المدمرة الأمريكية "جون ماكين" المياه الإقليمية لروسيا في مياه خليج بطرس الكبير، ووصفت الحادث بأنه "استفزاز واضح يهدف إلى انتهاك السلام والنظام".



وجاء في بيان للوزارة، اليوم الجمعة: "تعرب وزارة الخارجية الروسية عن احتجاجها الشديد في هذا الصدد. ونعتبر الحادث استفزازا واضحا يهدف إلى انتهاك السلام والنظام"، بحسب ما نقلت وكالة /سبوتنيك/.



وأضاف البيان: "موسكو تدعو الولايات المتحدة إلى الامتناع عن مغامرات مثل دخول مدمرتها إلى البحر الإقليمي لروسيا وتحتفظ بحق الرد".



وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أن سفينة "الأدميرال فينوجرادوف" المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ منعت مدمرة بحرية أمريكية من اختراق الحدود الروسية.



وجاء في بيان الدفاع الروسية "منعت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ "الأدميرال فينوجرادوف" انتهاك حدود الدولة الروسية من قبل المدمرة البحرية الأمريكية "جون ماكين" في خليج بطرس الأكبر".



يشار إلى أن المدمرة البحرية الأمريكية "جون ماكين" التي دخلت المياه الإقليمية لروسيا، قطعت مسافة كيلومترين خلف خط الحدود.