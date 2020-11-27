أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لمباراة الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

باتشيكو يدفع بالقائد محمود عبدالرازق شيكابالا في مباراة اليوم، في ظل الغيابات التي ضربت صفوف الأبيض بسبب فيروس كورونا، حيث يغيب كل من يوسف أوباما صانع الألعاب، وعبدالله جمعة الظهير الأيسر ومحمود حمدي الونش قلب الدفاع.

وفيما يلي التشكيل الأساسي

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: أحمد عيد - محمد عبدالغني - محمود علاء - إسلام جابر

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - شيكابالا - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: مصطفى محمد