يوروبول: القبض على 45 شخصا لعصابة تهريب مخدرات منتشرة في 3 قارات

احتجز محققون دوليون 45 شخصا في مداهمة غير مسبوقة على عصابة مشتبه فيها لتهريب المخدرات بالبرازيل ودبي والعديد من الدول الأوروبية.



وشملت العملية تفتيش حوالي 180 منزلا، حسبما أعلن جهاز الشرطة الأوروبي "يوروبول" اليوم الجمعة في لاهاي. وتم نشر أكثر من ألف رجل شرطة في إطار القيام بهذه العملية.



وقال يوروبول إن معظم حالات القبض قد جرت في البرازيل، بينما تم تنفيذ البعض في إسبانيا، وبلجيكا، ودبي.



وتقول تقارير إن الشبكة مسؤولة عن توريد ما لا يقل عن 45 طنا من الكوكاليين سنويا إلى موانئ أوروبية.



ووفقا لليوروبول، بلغت الأرباح التي حققتها عصابة تهريب المخدرات أكثر من 100 مليون يورو (120 مليون دولار) في ستة أشهر فقط.



وفي البرازيل بمفردها، تمت مصادرة 160 عقارا من بين أشياء أخرى . كما صادر المحققون 37 سيارة فارهة في عدد من الولايات القضائية التابعة لها.



وفي البرتغال، اكتشف ضباط الشرطة أكثر من 12 مليون يورو نقدا.