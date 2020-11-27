وزير الدفاع الروسي يعلن بدء تطعيم أفراد القوات المسلحة ضد كورونا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بدء تطعيم أكثر من 400 ألف جندي في روسيا ضد فيروس "كورونا".

وقال شويجو، خلال اجتماع لمجلس القيادة العسكرية الروسية، اليوم الجمعة: " لقد بدأ تطعيم أفراد القوات المسلحة ضد فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر إجمالا تلقي أكثر من 400 ألف جندي اللقاح، وذلك بناء على توجيهات الرئيس فلاديمير بوتين".

وأضاف وزير الدفاع الروسي: أن أكثر من 2500 جندي تم تطعيمهم حتى الآن، وبحلول نهاية العام الجاري سيزداد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم إلى 80 ألفًا".

ولفت الوزير الروسي إلى الأبحاث العسكرية الجارية حول استخدام بلازما العسكريين، الذين تلقوا اللقاح ويملكون نسبة عالية من الأجسام المضادة، لعلاج عدوى فيروس "كورونا".

وتابع:" لقد أظهر تطبيق هذه التقنية فعاليتها عند حدوث مضاعفات حادة للمرض، حيث يشارك في البحث حاليًا أكثر من 500 من العسكريين المُلقحين".

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد أعلن عن تسجيل 27543 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 7918 إصابة في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم روسيا إلى مليونين و215 ألفا و533 إصابة.