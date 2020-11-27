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موسيماني: دوري أبطال إفريقيا أهم البطولات بالنسبة للأهلي

الشروق
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 11:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 11:37 ص

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا رفقة صن داونز في 2016 أصبح طي النسيان، مشددًا على سعيه للتتويج مرة أخرى رفقة الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقال موسيماني في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»: «الفوز بالكأس من قبل في طي التاريخ».

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي: «أريد الآن أن أفوز باللقب مرة أخرى، هذه المرة مع الأهلي».

وأتم:«منذ أن جئت إلى هنا، الجميع يخبرونني أن هذا هو الكأس الأكثر أهمية الذي يريدون الفوز به نأمل أن نفعل ذلك».


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