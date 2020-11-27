 مصرع سائق تاكسي صعقا بالكهرباء بطنطا - بوابة الشروق
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مصرع سائق تاكسي صعقا بالكهرباء بطنطا

علاء شبل
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 9:56 م | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 9:56 م

شهدت منطقة الجلاء التابعة لقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية مصرع سائق تاكسي صعقا بالكهرباء أعلى سطح منزله اثناء قيامه بنزح مياه الأمطار أعلى السطح.

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالي يفيد بمصرع شخص صعقا بالكهرباء أثناء نزح مياة الأمطار أعلى سطح منزله.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الحادث وتبين مصرع شخص يدعى احمد سنبل سائق تاكسي، صعقا بالكهرباء أعلى سطح منزله بسبب وجود سلك كهرباء عاري.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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