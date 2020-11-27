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من سيفوز في النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة؟
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مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 10:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 10:10 ص

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، أبرزها مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الشروق» أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

نهائي دوري أبطال إفريقيا:

الزمالك × الأهلي   9:00م          beIN Sports HD 1 &7 .. ONTIME SPORTS الأرضية

دوري أبطال آسيا (مرحلة المجموعات):

أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) × بيرث جلوري (أستراليا)  12:00م    beIN Sports HD 7

ميلبورن فيكتوري (أستراليا) × بكين جوان (الصين)   12:00م             beIN Sports HD 8

شنجهاي شنهوا (الصين) × إف سي طوكيو (يابان)  3:00م                  beIN Sports HD 7

تشيانجراي يونايتد (تايلاند) × إف سي سيئول (كوريا الجنوبية)   3:00م             beIN Sports HD 8

الدوري الإنجليزي الممتاز:

كريستال بالاس × نيوكاسل   10:00م    beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني:

بلد الوليد × ليفانتي  10:00م      beIN Sports HD 3


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