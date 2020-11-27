مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، أبرزها مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وفيما يلي تستعرض بوابة «الشروق» أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
نهائي دوري أبطال إفريقيا:
الزمالك × الأهلي 9:00م beIN Sports HD 1 &7 .. ONTIME SPORTS الأرضية
دوري أبطال آسيا (مرحلة المجموعات):
أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) × بيرث جلوري (أستراليا) 12:00م beIN Sports HD 7
ميلبورن فيكتوري (أستراليا) × بكين جوان (الصين) 12:00م beIN Sports HD 8
شنجهاي شنهوا (الصين) × إف سي طوكيو (يابان) 3:00م beIN Sports HD 7
تشيانجراي يونايتد (تايلاند) × إف سي سيئول (كوريا الجنوبية) 3:00م beIN Sports HD 8
الدوري الإنجليزي الممتاز:
كريستال بالاس × نيوكاسل 10:00م beIN Sports HD 2
الدوري الإسباني:
بلد الوليد × ليفانتي 10:00م beIN Sports HD 3