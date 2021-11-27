قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الأبحاث، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مصر لازالت في قلب الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوصول للذروة يتطلب انخفاض الحالات بانتظام تدريجيًا لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وأضافت عاصم، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الإصابات لازالت تسجل ما بين الأهل والأقارب والمعارف، مؤكدة في الوقت نفسه على وجود فرق كبير في معدل وفيات كورونا ضمن الموجة الرابعة.

وذكرت أن أعراض المصابين بفيروس كورونا من الأشخاص الحاصلين على اللقاح كانت خفيفة مقارنة بالفئات التي لم تحصل على التطعيم، قائلة إن نسبة الوفاة قلت بين الفئة الأولى.

ونوهت مستشار وزير الصحة، إلى أن 99% من وفيات كورونا المسجلة داخل مستشفيات العزل لم تحصل على اللقاح، مشددة على أنها رسالة قوية بأهمية حصول الفئات ذات الأولوية على التطعيم.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من اللقاح يرتبط بتقليل حالة الاحتياج للمستشفى ودخول الرعاية المركزة والوفاة، منوهة إلى أن الوفيات مرتبطة بمن يعانون عوامل خطورة ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.