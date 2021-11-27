رؤوف عبد العزيز: فيلم الباب الأخضر يطرح جانبًا من عبقرية أسامة أنور عكاشة

قال المخرج رؤوف عبد العزيز، إنّ فيلم الباب الأخضر الذي كتبه الراحل أسامة أنور عكاشة يعتبر مسؤولية وتحديًّا كبيرًا، مؤكدا بذل المزيد من المجهود لإرضاء الجمهور.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنّه يحب الكاتب أسامة أنور عكاشة ويعشق أعماله خاصة "عصفور النار" و"كنت مهووس بيه".

وأوضح أنّ فيلم الباب الأخضر يطرح جانبًا آخر من عبقرية أسامة أنور عكاشة، وكيف قرأ المجتمع المصري وما سيحدث فيه، مؤكدًا عدم تغيير أي شيء في نص الحوار، ولم يتم إلا ضبط اللهجة، ووعد الجمهور بتقديم عمل رائع.