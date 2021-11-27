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هز انفجار عنيف مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وتحديدا في مناطق خاضعة لسيطرة فصائل مسلحة تابعة لإيران، ضمن منطقة غرب الفرات في سوريا، صباح اليوم السبت.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، إن أعمدة دخان تصاعدت من جانب مستشفى عائشة بالمدينة، وتزامن الانفجار العنيف مع تحليق لطيران مسير مجهول في أجواء المدينة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الاستهدافات الجوية من قبل المسيرات المجهولة ولاسيما على البوكمال ذات الأهمية الاستراتيجية.

وفي 19 شهر نوفمبر الجاري، دوت انفجارات قوية من منطقة الكتف على أطراف مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، والتي تحوي مقرات ومستودعات ذخيرة تابعة لفصائل مسلحة موالية لإيران.

كما شوهدت سحب الدخان وهي تتصاعد في المنطقة، بالتزامن مع تحليق طيران مسيّر مجهول الهوية في أجواء المنطقة.