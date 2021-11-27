عابد عناني عن «الباب الأخضر»: سعيد بمشاركتي في فيلم للراحل أسامة أنور عكاشة

عبّر الفنان عابد عناني، عن سعادته للغاية بعد المشاركة في فيلم الباب الأخضر، وهو عمل من تأليف السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، أن الراحل أسامة أنور عكاشة واحد من أهم الروائيين.

وأوضح عناني أنه تم التحضير للتصوير بمدة شهر ونصف، لافتًا إلى أنّ الدور الذي يقدم في الفيلم الجديد عبارة عن ثلاثة مشاهد فقط وسيكون التصوير لمدة يومين فقط وقام بالتحضير وتصوير بروفات كثيرة.

ولفت إلى أنه يقدم شخصية جلال في فيلم الباب الأخضر ويقابل شخصية شفيع التي يقدمها الفنان إياد نصار، وشخصية محمود الأنصاري التي يقدمها محمد عبد المغني، وأحمد فؤاد سليم التي يقدمها أحمد العوضي.