أمريكا تستعد للوقاية من سلالة أوميكرون بعد حظر الرحلات من جنوب إفريقيا

فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن قيودا على السفر تشمل دول منطقة الجنوب الإفريقي، وانضم إلى جهود دولية لإبطاء انتشار سلالة جديدة سريعة الانتشار من كوفيد- 19 تسمى أوميكرون، التي أثارت اضطرابات في الأسواق العالمية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال بايدن في بيان أمس الجمعة إن إدارته ستفرض قيودا على السفر من جنوب إفريقيا وسبع دول أخرى اعتبارًا من يوم الاثنين "كإجراء احترازي حتى نحصل على مزيد من المعلومات" عن سلالة أوميكرون.

ومن المقرر أن تشمل القيود الزوار الذين تواجدوا خلال الـ 14 يوما الماضية في جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي.

ولا تنطبق القيود على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الشرعيين حاملي الإقامة الدائمة، إلا أنه يتعين عليهم إبراز فحص سلبي لكورونا قبل السفر إلى الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولي الإدارة. وسجلت المملكة المتحدة أول إصابتين بالسلالة الجديدة اليوم السبت.