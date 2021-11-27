التحالف بقيادة السعودية ينفذ ضربات جوية على أهداف عسكرية بالعاصمة اليمنية

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف، إن الضربات الجوية موجهة لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية.

وجاء على حساب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" على تويتر أن التحالف دعا المدنيين لعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة كما أكد على اتخاذه "إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

ونوه إلى أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".